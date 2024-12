Kremser Gemeinderat beschließt Budget: Kritik kommt von ÖVP und FPÖ

Vonseiten der Stadt rechnet man im nächsten Haushaltsjahr mit Einnahmen von insgesamt rund 117,9 Millionen Euro in der Hoheitsverwaltung und den Stadtbetrieben. „Trotz Rekordinvestitionen in Höhe von 36,7 Millionen Euro und Personalkosten von über 28,2 Millionen Euro können wir für das nächste Jahr einen positiven Ergebnishaushalt mit einem Plus von 1,2 Millionen Euro vorweisen“, sagt SPÖ-Bürgermeister Peter Molnar über das positive Budgetergebnis. Das mache wichtige Investitionen, die man vor allem im Freizeit-, Sport und Bildungsbereich tätigen will, möglich.