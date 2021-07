Kremser Feuerwehr rettete Sechsköpfige Entenfamilie

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder unten für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eigentlich wollte eine Entenfamilie gemütlich von einem Teich zum anderen am Campusgelände in Krems spazieren. Doch dazwischen liegt der Alaunbach, wo die Tiere pausierten. Der Weg endete aber in einem Absatzbecken.

Passanten bemerkten die Geräusche der aufgebrachten Mutter und alarmierten die Feuerwehr Krems.