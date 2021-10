Kino, Zeichnen, Rennfahren: Ein Fest für Kinder in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Fest für alle Kinder gibt es am Nationalfeiertag, 26. Oktober, in Krems. Dort findet das Kinder-Kunst-Fest statt. Auf der Kunstmeile wird von 10 bis 18 Uhr Kunst, Theater, Musik, Literatur und Kino an 17 Veranstaltungsorten geboten.

Unter den knapp 40 Programmpunkten finden sich ein Live-Hörspiel für alle Sinne mit Theater foXXfire im Klangraum Krems Minoritenkirche, ein Animeklassiker im Kino im Kesselhaus sowie ein Klangworkshop im Forum Frohner bei dem Teigmasse auf einem Subwoofer tanzt.

Kreidezeichnen und Rennfeeling

Gemeinsam gestalten die Besucherinnen und Besucher die Straße vor dem Karikaturmuseum Krems mit bunter Kreide zum Thema Wasser. Rennfeeling entsteht rund um Gottfried Bechtolds Betonporsche „ElfElf“, wo sich Kinder auf Bobby Cars als Rennfahrer erproben können.

Im Karikaturmuseum ist Lesen, Rätseln und Zeichnen angesagt und in der Landesgalerie Niederösterreich wird das Weltkulturerbe Wachau entdeckt. In der Artothek Niederösterreich kann man an einem Restaurierungsworkshop teilnehmen. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt zum Kinder-Kunst-Fest frei.