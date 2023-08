Italo-Pop-Abend im Wolkenturm begeisterte

Von Natalie Schmidt

Das Quartett „Insieme“, bestehend aus Monika Ballwein, Christian Deix, dem mexikanischen Tenor Rene Velazquez-Diaz und Erik Arno, begeisterte das Publikum in der Vorwoche am Wolkenturm in Grafenegg (Bezirk Krems-Land) mit ihrem Sommerkonzert „La Notte Italiana – Italo-Pop Nonstop“.

Die Pop-Formation, die seit 2012 mit Mischungen aus italienischen Ohrwürmern überzeugt, vermittelte den Besucherinnen und Besuchern wie im Vorjahr italienisches Lebensgefühl in Grafenegg.

