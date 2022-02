Hubert Philipp Weber leitet künftig die Kirchliche Hochschule Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems bekommt eine neue Führung: Hubert Philipp Weber wurde am Donnerstag zum neuen Rektor der für Lehreraus- und -weiterbildung zuständigen Hochschule gewählt, wie die KPH in einer Aussendung bekannt gab. Der katholische Theologe und Religionspädagoge löst mit Oktober Christoph Berger ab, der seit 2012 an der Spitze der PH steht.

Studium an Uni Wien

Weber, der katholische Theologie und Philosophie an der Universität Wien studiert hat, ist seit 2012 Sekretär von Kardinal Christoph Schönborn und Leiter des erzbischöflichen Sekretariates. In dieser Funktion hat er laut der Mitteilung schon seit geraumer Zeit die diözesane Projektgruppe zur Standortentwicklung und Generalsanierung der KPH koordiniert.

Der 53-jährige ist außerdem Lehrbeauftragter an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien im Fachbereich Dogmatik und Autor sowie Herausgeber zahlreicher theologischer Bücher. In einer ersten Stellungnahme hob er die Kooperationen mit anderen christlichen Konfessionen und Religionen hervor und lobte die von sieben christlichen Konfessionen getragene KPH Wien/Krems als "Beispiel gelungener ökumenischer und interreligiöser Zusammenarbeit".

Die KPH ist die größte private PH des Landes und bildet an sieben Standorten in Wien und Niederösterreich Lehrerinnen und Lehrer aus und fort. Im Studienangebot sind außerdem ein Bachelorstudium Elementarbildung und Master-Lehrgänge. In der Religionslehrer-Ausbildung gibt es Kooperationen mit den Freikirchen, der Islamischen Glaubensgemeinschaft, der Alevitischen Glaubensgemeinschaft, der Israelitischen Religionsgesellschaft und der Buddhistischen Religionsgesellschaft.