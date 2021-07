Fußballprofi Christoph Baumgartner stoppt in Krems für Riesen-Burger

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bereits während seiner Zeit beim SKN St. Pölten stärkte sich Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner immer gern beim "Schnitzel Drive In" in Krems. Besonders gut dürften ihm dort die Burger schmecken, denn der Fußball-Profi legte erst unlängst wieder einen Stopp beim dem Imbisslokal an der Gneixendorfer Kreuzung ein und orderte den sogenannten Riesen-Schnitzelburger.

Begeisterte Fans

Der Kicker, der normalerweise in der deutschen Bundesliga für den TSG 1899 Hoffenheim aufläuft, ist gerade auf Heimaturlaub und ließ es sich nicht nehmen, in dem Lokal einzukehren.