Forum Frohner in Krems feiert 15. Jubiläum

Am Samstag, 15. Oktober, wird die Ausstellung „Die Zeichnung entsteht im Kopf“ eröffnet. Der Niederösterreicher Adolf Frohner, der im Jahr 2007 verstarb, gehört zu den größten österreichischen Künstlern der Nachkriegszeit. Sein Werk beschäftigte sich immer mit den grundlegenden Fragen des Menschseins.

In der Jubiläumsausstellung zeigt sich sein kreativer Umgang mit dem Medium der Zeichnung. Er kombiniert Grafit, Kohle, Buntstift oder Kreide. Außerdem zeichnet Frohner nicht nur am Papier, sondern auch beispielsweise auf der Leinwand oder Holzplatten. Auch stilistisch kombiniert er verschiedene Richtungen in seinen Zeichnungen.