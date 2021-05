Fast 40 Prozent weniger Arbeitslose in Krems als im April 2020

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Corona-Pandemie hat zahlreiche Menschen ihren Job gekostet. In Niederösterreich beginnt sich der Arbeitsmarkt Schrittweise zu erholen, so auch in Krems.

Ende April waren in Niederösterreich mit 53.800 um 26.399 (minus 32,9 Prozent) weniger Personen auf Jobsuche als im Vorjahr. Rechnet man die Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer dazu, waren im April gegenüber dem Vorjahresmonat mit 64.109 um 23.420 (oder 6,8 Prozent) weniger Personen beim AMS registriert. In Krems gibt es aktuell 724 offene Arbeitsstellen beim AMS.

Starker Rückgang in Krems

Vergleicht man die Arbeitsmarktbezirke, fällt auf, dass sich die Situation vor allem im Most- und im Waldviertel am schnellsten entspannt: So ging die Arbeitslosigkeit im Mostviertel im Jahresvergleich um - 45,3 Prozent und im Waldviertel um durchschnittlich - 43,3 Prozent zurück.

Auch in der Geschäftsstelle Krems ist ein starker Rückgang von - 38,7 Prozent zu verzeichnen. Waren es im April 2020 noch 3.992 Arbeitslose im Arbeitsmarktbezirk, zählt man im April 2021 nur noch 2.446.