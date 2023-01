Erste Frau als Leitung für Kremser Bühl Center

Kein Stillstand

Weinstabls Credo als neue Centermanagerin ist: „Gestalten statt verwalten.“ In Zeiten, in denen der stationäre Einzelhandel immer stärker vom Online-Handel beeinflusst wird, sei aktives Management ein wichtiger Faktor für den weiteren Erfolg des Centers. Weinstabl will bestehende Konzepte überarbeiten, für den richtigen Mieter- und Branchenmix sorgen und in Umbauten und Erweiterungen investieren. Zu den Plänen für 2023 gehöre die Zukunftsfähigkeit des Bühl Centers zu sichern, so Weinstabl.

Die Rutter Immobilien Gruppe betreibt derzeit 40 Retail Parks und Shopping Center mit einer vermietbaren Fläche von über 600.000 m².

