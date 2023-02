Donaufestival Krems: Erste Acts stehen jetzt fest

Einer Welt, in der sich nicht mehr alles nach dem Menschen richtet, begegnet man beim diesjährigen Donaufestival in Krems. Mit den Schlagworten "Beyond human" wurden am Dienstag die ersten Namen für den Performance- und Musikreigen angekündigt, der am letzten April- und ersten Mai-Wochenende über die Bühne gehen wird.

Während Videos von Eglė Budvytytės mutierte Körperbilder bieten, schlüpft Kim Noble in die Elternrolle für eine Made. Noiserock gibt es hingegen von Godflesh.

Kritische Themen

Ebenfalls eine Videoinstallation bringt Oliver Ressler nach Krems: Der österreichische Künstler beschäftigt sich für die "Climate Feedback Loops" mit dem Sound schmelzender Gletscher. Das Auftragswerk ist damit ebenfalls dem "Beyond human"-Thema untergeordnet, greift man beim Donaufestival doch auch Klimakrise und die Endlichkeit der Zivilisation auf.