David Garrett kommt nach Grafenegg: Hommage an die größten Geiger

Stargeiger David Garrett geht mit seinem neuen Album auf Tournee. Musik von Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn und Schumann – um nur einige zu nennen – erklingt in neuen Bearbeitungen für Violine und Gitarre beim Album „Iconic“.

Der Deutsche Geiger erklärt, um was es bei seinem neuen Werk geht: „Diesmal wollte ich mich aufs Wesentliche konzentrieren, auf das, was zu Herzen geht. Nicht die Virtuosität steht in den Werken auf Iconic im Vordergrund. Sie haben wunderschöne Melodien und bringen dem Hörer näher, was im Leben zählt – Harmonie!“

Tourstopp in Grafenegg

Am 6. Juli gastiert Garrett damit im Wolkenturm Grafenegg (Bezirk Krems-Land). Der Musiker erhielt seine erste Geige mit vier Jahren und hatte Unterricht u. a. bei Zahkar Bron und Ida Haendel. Als „Wunderkind“ gab David Garrett im Alter von zehn Jahren sein Bühnendebüt und wurde mit 13 Jahren der jüngste Künstler, der jemals bei der renommierten „Deutschen Grammophon“ unter Vertrag genommen wurde.

Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.david-garrett.com

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: