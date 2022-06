Cineastischer Juli unter dem Sternenhimmel Krems

Vom 1. bis 24. Juli, jeweils Mittwoch bis Sonntag, ist es wieder soweit. Besucherinnen und Besucher k√∂nnen sich im Open Air Kino im Kesselhaus auf eine sommerliche Reise durch die Welt des Films begeben. Wie bereits in den Jahren zuvor √ľbersiedelt das Kremser Programmkino hinaus ins Freie auf die Wiese vor dem Kesselhaus. Dort k√∂nnen dann die ausgew√§hlten Filme auf einer gro√üen Leinwand unter freiem Sternenhimmel genossen werden.

Den Start am 1. Juli macht der Film "Das Licht, aus dem die Tr√§ume sind". Der neunj√§hrige Samay ist nach seinem ersten Kinobesuch so fasziniert und begeistert von der Welt des Kinos, dass er beschlie√üt selbst welche machen zu wollen. Regisseur Pam Nalin ist eine ber√ľhrende Liebeserkl√§rung an die Welt des Kinos gelungen.