Buchpräsentation in Krems: Neue Form des „Weinlesens“

„Es war mir von Anfang an ein Herzensanliegen, die Geschichte des Weinguts zu dokumentieren“, erinnert sich der frisch gebackene Buch-Herausgeber Fritz Miesbauer an seine Anfänge als Geschäftsführer des Weinguts Stadt Krems. Und so kam es, dass nun vor 150 Gästen in der Dominikanerkirche die 500 Jahre alte Geschichte des Weinguts in Buchform präsentiert werden konnte.

Bevor dieses Projekt überhaupt möglich wurde, musste der Betrieb modernisiert werden. Über 16 Jahre später äußerte der Winzer seine ursprüngliche Idee neuerlich und stieß bei Doris Denk als Leiterin der Kulturverwaltung auf offene Ohren. Es folgte eine „befruchtende Zusammenarbeit“ zwischen Kultur und Weingut – das Buch unter dem Titel „Weinlesen. Das Weingut Stadt Krems und seine Wurzeln“ entstand.