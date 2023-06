Beste Regionalläden im Waldviertel ausgezeichnet

Bereits zum dritten Mal holt die Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ die besten Regionalläden des Landes vor den Vorhang.

„Die Betreiber tragen zur kulinarischen Identität unserer Heimat bei“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zu den Siegern.

Im Waldviertel wurde in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung der Laden „Willma“ ausgezeichnet. Veronika Steger und Cornelia Steger-Bacher bieten in Krems in ihrem Laden neben regionalen Produkten auch Kaffee, Mehlspeisen und kleine Speisen an.

Als Sieger in der Kategorie Selbstbedienungsladen gingen Katharina Jungwirth und Elisabeth Hamersky von „Waldviertel 2Go“ mit zwei Standorten in Maria Taferl und Würnsdorf (beide Bezirk Krems) hervor.

