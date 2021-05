B 3 in Emmersdorf an der Donau: Fahrbahnsanierung gestartet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Aufgrund des Alters und der vorhandenen Fahrbahnschäden wie Frostaufbrüche, Risse und Ablösungen der bestehenden Dünnschichtdecke wird die Fahrbahn der B 3 von Kilometer 143,3 bis Kilometer 144,4 im Gemeindegebiet von Emmersdorf östlich von Grimsing saniert. Die B 3 ist in diesem Bereich mit einem Verkehrsaufkommen von rund 4.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern wird die bestehende Dünnschichtdecke auf der Betonfahrbahn abgefräst. Schadhafte Betonfelder werden mit Heißmischgut saniert und anschließend wird auf die bestehende Betonfahrbahn eine acht Zentimeter starke bituminöse Bindertragschichte eingebaut. Zum Abschluss wird über die gesamte Bauloslänge eine 3,5 Zentimeter starke Deckschichte eingebaut. Nach der Fahrbahnerneuerung wird das Bankett dem Neubestand wieder angepasst, die Bodenmarkierungen aufgebracht und die Leitschienen, Leitpflöcke sowie Verkehrszeichen versetzt, heißt es vonseiten des Landes.

Halbseitige Sperre bis Ende Juni

Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung werden von dem Bauunternehmen Porr Bau aus Krems bis voraussichtlich Mitte Juni ausgeführt. Die Restarbeiten werden durch die Straßenmeisterei Spitz in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen der Region bis ungefähr Ende Juni 2021 ausgeführt. Die Gesamtkosten von rund 300.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Baumaßnahmen an der Landesstraße B 3 erfolgen unter Verkehr mit einer halbseitigen Sperre.