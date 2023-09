Anklage: Lehrer nach Angriff in Krems auf einem Auge blind

Bereits Anfang Juni soll es in Krems zu dem Vorfall gekommen sein. Laut einem Onlinebericht der NÖN war eine Lehrergruppe aus Linz in einem Heurigenlokal in Krems zu Besuch, als sich ein 18-jähriger Schüler der Weinbauschule immer wieder einer Lehrerin tanzend angenähert hat.

Lehrer auf einem Auge blind

Als sich ein 32-jähriger Lehrer dazwischen stellte und der Frau zu helfen, spitzte sich die Situation zu. Die beiden Männer sollen sich gegenseitig mit Getränken beschüttet haben. Daraufhin soll der Schüler seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen und diesen dabei schwer verletzt haben.

