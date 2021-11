Alarmzentrale der Kremser Feuerwehr wurde modernisiert

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Wenn bei der Freiwilligen Feuerwehr Krems ein Notruf eingeht, muss es schnell gehen. Um die Einsätze künftig noch besser koordinieren zu können, wurde die Alarmzentrale erneuert. Davon machte sich Bürgermeister Reinhard Resch nun ein Bild.

"Meilenstein"

„Ein weiterer Meilenstein für die Sicherheit wurde mit dieser neuen Alarmzentrale für die Stadt und den Bezirk geschaffen“, so Resch bei seinem Besuch. Zudem hob er besonders das Engagement der Feuerwehrleute in der Umsetzung hervor.