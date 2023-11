68-Jähriger besuchte seine Lebensretter in Krems

"Helles Licht"

"Ein helles Licht, wie durch einen Vorhang", beschreibt Berger die Zeit, in der er wiederbelebt wurde. Danach wurde der Patient im Universitätsklinikum Krems behandelt. Als Zeichen seines Dankes besuchte er die Retter nun vor Kurzem in Krems. "Ich bin dankbar für euer Engagement", sagte er.

"Dieser Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll schnelles und kompetentes Handeln in Notfallsituationen ist. In Momenten eines Atem-Kreislauf-Stillstands zählt jede Sekunde", lässt das Rote Kreuz in einer Aussendung wissen.

➤ Verein aus Langenlois setzt zu Weihnachten "Lichtpunkte"