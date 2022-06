300 Menschen feierten beim Inklusions-Clubbing in Krems

"Grenzenlos! Sei mittendrin, statt nur dabei“ war das Motto beim 1. Inklusionsclubbing des Inklusionssportvereins „Special Needs Krems-Wachau“ gemeinsam mit der Eventstage Krems. Rund 300 Menschen mit und ohne Behinderung konnten feiern. Unterhaltung gab es an sechs Aktiv-Stationen sowie eine Darbietung des Circus Pikard.

Fest der Inklusion

Der Inklusionsverein “Special Needs Krems-Wachau” durfte viele neue Gesichter in ihrer Mitte begrüßen. „Die Premiere war ein absoluter Erfolg. Gäste mit und ohne Behinderung haben miteinander getanzt und gefeiert. Dieses Fest der Inklusion hat sein Ziel, Menschen mit Behinderung in die Mitte unserer Gesellschaft zu integrieren, mehr als erfüllt. Danke an alle Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen, die sich in diesem Bereich tagtäglich engagieren”, sagte Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

“Die strahlenden Gesichter waren herzerwärmend. Ein Dankeschön an die Eventstage, die Sponsoren und die Betreuungspersonen, die durch ihr Engagement diesen Abend erst ermöglicht haben”, sagt Hans-Peter Pressler, der Obmann des Vereins. „Eine der schönsten Partynächte, die je in der Eventstage gefeiert wurden. Wir freuen uns auf das nächste ,Grenzenlos’ Clubbing“, ergänzten die beiden Eventstage-Geschäftsführer Benjamin und Lukas Aigner.