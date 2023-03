23-Jährige nach gewerbemäßigem Diebstahl in Krems festgenommen

In Krems an der Donau konnte am Montag, 20. März eine Ladendiebin ausgeforscht werden. Ein Filialleiter und ein Mitarbeiter eines Geschäfts hielten die Frau am Parkplatz auf, als diese zwei Einkaufswagen voller Lebensmittel gemeinsam mit ihren Familienangehörigen zum Auto brachte.

Die Waren im Wert von 1.200 Euro, hatte sie nicht bezahlt. Ihr Vater, ihre Mutter und ihre Schwester entfernten sich vom Parkplatz.