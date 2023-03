Voll beladener Holztransporter raste über Landstraße in Krems

Am Mittwoch nahmen Polizeibedienstete auf der B 37, im Bereich des sogenannten "Gföhler-Berges" in Fahrtrichtung Krems an der Donau, einen voll mit Rundholz beladenen tschechischen Lkw-Zug mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit wahr.

Der Lkw-Zug konnte im Gemeindegebiet Droß angehalten werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Lenker, ein 29-jähriger tschechischer Staatsbürger, die erlaubte Geschwindigkeit von 70 km/h um 37 km/h überschritten hatte.