17 Winzer bieten in den Weinbergen eine Verkostungstour

Genussvolle Stunden bei Wein und Kulinarik versprechen die sechszehn Winzer von „losgelös(s)t on tour“ am 30. Juli. Sie machen an zwei Stationen im Bezirk Krems-Land Station: Beim Heurigen Kitzler in der Kellergasse in Rohrendorf und bei der Press in Gedersdorf, wo sie ab 15 Uhr ausschenken.

Zu genießen gibt es den 2021er-Jahrgang und reifere Weine. Freuen kann man sich auch auf feine Heurigenschmankerln und entspannte AtmosphĂ€re inmitten der Weinberge. Die Strecke zwischen den beiden Stationen ist nur zwei Kilometer lang und somit mit dem Fahrrad oder zu Fuß gut zu erreichen.

Mit dem Eintrittsband um 10 Euro kann man den ganzen Nachmittag bis abends um 21 Uhr verkosten. Danach lÀdt die Jugendgemeinschaft Gedersdorf zu einem Clubbing. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf den 31. Juli verschoben.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: