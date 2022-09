16-Jährige aus Mautern erreicht zweiten Platz in U18-Judoka-WM

Judo ist eine Kampfsportart, wobei sich der Begriff aus den zwei japanischen Wortteilen „Ju“ für sanft und „Do“ für Weg zusammensetzt. Denn es geht dabei nicht um aggressives Kämpfen, sondern um Achtsamkeit und Konzentration. Gerade für Kinder, die die Sportart erlernen, ist die Körperwahrnehmung besonders wichtig.

Die 16-jährige Franziska „Fanny“ Schlögl hat sich diesem Sport seit vielen Jahren voll und ganz verschrieben. Nun schaffte sie es bei der U18-Weltmeisterschaft in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, mit Ippon-Siegen sogar ins Finale – das bedeutet den sofortige Sieg für die Judoka und somit die höchstmögliche Wertung.

Im Finale musste sie sich dann aber nach einem sehr starken Fight gegen die türkische Kämpferin Sinem Oruc geschlagen geben und holte so Silber nach Krems, wo sie im Judo-Zentrum trainiert. Nach den Erfolgen bei den diesjährigen Europacups, einem Sieg in Lignano, Italien, und in Bielsko-Biela, Polen, krönte sie ihre Spitzenleistung nun mit dem Vize-Weltmeister-Titel.