Krems: Zwist um "heimlichen" Verkauf

Jetzt erst ist ruchbar geworden, dass die Bürgermeisterin 2011 die letzten Anteile der Bürgerspitalstiftung an den Kremser Seniorenheimen verkauft hat. Der Skandal ist perfekt", klagt Wolfgang Chaloupek an. Der SPÖ-Stadtrat wirft ÖVP-Stadtchefin Inge Rinke vor, damit jeden Einfluss auf die Versorgung der Senioren aufgegeben zu haben. "Nichts ist verkauft worden", weist Rinke zurück.

Vorgeschichte: Die 700 Jahre alte Bürgerspitalstiftung – sie untersteht alleine dem jeweils regierenden Bürgermeister – betrieb in der Vergangenheit die Kremser Altenheime. Als die nicht mehr finanzierbar waren, verkaufte Rinkes Vorgänger Franz Hölzl die Pflegeheimbetriebsgesellschaft an das Unternehmen Senecura. Aber nicht ganz.

"Das hat Hölzl gemacht, damit die Stadt weiterhin Mitsprache und ein Mitgestaltungsrecht hat. Im März 2011 hat Rinke still und heimlich die letzten zehn Prozent um 3500 Euro (Anteil am symbolischen Stammkapital, Anm. d. Red) an die Senecura verkauft. Das wurde jetzt bekannt", erklärt Chaloupek weiter. "Die Bürgermeisterin gibt damit jede soziale Kompetenz auf", ergänzt SPÖ-Vizebürgermeister Reinhard Resch.