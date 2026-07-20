Krems: Unfall auf B34 führt zu zwei Führerscheinentzügen

Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen eine Felswand. Kurz darauf kollidierte ein weiterer Autofahrer mit dem Unfallfahrzeug. Eine Person wurde dabei verletzt. Dieser Unfall ereignete sich am Freitag kurz vor Mitternacht auf der B34 im Bezirk Krems .

Der 36-Jährige war aus Richtung Schönberg am Kamp in Fahrtrichtung Stiefern unterwegs, als er rechts von der Fahrbahn abkam und ungebremst gegen eine Felswand prallte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Unfalllenker wurde aus Auto befreit

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems, der kurze Zeit später in der entgegengesetzten Fahrtrichtung fuhr, kollidierte mit dem auf dem Dach liegenden Pkw. Während der 30-Jährige unverletzt blieb und sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien konnte, musste der 36-Jährige von den Rettungskräften aus dem Wagen befreit werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Krems verbracht.