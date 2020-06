Krems: Pakt gegen Randale geschnürt

Nach mehreren Sitzungen soll es in Kürze zum Abschluss eines Verhaltenscodex für Wirte kommen. Sie wollen sich verpflichten, vor jedem Lokal an starken Tagen, einen Türsteher einzusetzen. Dazu kommt die strikte Einhaltung der Beschränkungen des Alkoholausschanks nach dem Jugendschutzgesetz, ein Dresscode in Lokalen, der ein gewisses Niveau sicherstellen soll, sowie die präzise Einhaltung der Sperrstunden. "Die wenigen, die sich bisher nicht so genau daran gehalten haben, wollen wir mitziehen", erklärt Hagmann.

Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren gab es zahlreiche Vorstöße von Anrainern, Auswüchse des Kremser Nachtlebens in den Griff zu bekommen. Selbst Bürgerinitiativen haben frustriert aufgegeben, weil ihnen Polizei und Verwaltung nicht helfen konnten. "Alle haben höchst konstruktiv mitgearbeitet", erklärt Hagmann zu seinem Vorstoß. Doch ein Problem sei laut Auskunft der Justiz, dass die Gesetzeslage die Verfolgung lautstarker und zerstörungswütiger Jugendlicher kaum erlaube. "Hier muss mandie Verantwortung der Eltern und die Zivilcourage der Anrainer einfordern. Jedes Delikt muss angezeigt werden", betont Hagmann. Leider würden sich die Dummheiten eines minimalen Prozentsatzes schlimm auf das Image der gesamten Jugend auswirken.