Neuer Coup der Donaupiraten

Eine äußerst stressige Zeit ist wieder für die Ermittler im Bezirk Melk angebrochen. Denn Ganoven nutzen die frühe Dunkelheit, um in den Häusern zuzuschlagen. „Alleine im September verzeichneten wir 60 Einbrüche bzw. Einbruchsversuche“, erzählt ein Polizist.

Eine Pensionistin aus Pielach konnte den Kriminellen sogar in die Augen blicken. Sie war am Montag auf dem Heimweg vom Einkaufen, als ihr zwei Männer mit einer Blechschatulle entgegen kamen. Was die 64-Jährige zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wusste: es handelte sich um ihre Schatulle, in der sich zahlreiche Münzen befanden. Denn kurz zuvor waren die Unbekannten in das Haus der Frau eingedrungen. Sie hatten mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Aber auch nach Ornding mussten die Fahnder ausrücken. Dort wollte Dienstagvormittag ein Gangster in die Vereinsräumlichkeiten eines Motorradclubs eindringen. Dabei löste er allerdings den Alarm aus und musste flüchten. Laut Polizei könnte der Verdächtige mit einem Klein-Lkw (weiß lackiert, Planenaufbau) unterwegs sein. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Pöchlarn unter 059133/3142 entgegengenommen.