Krems: Nein zu futuristischem Neubau

Magistratsdirektor Karl Hallbauer antwortete im Namen seiner Chefin: Die Größe des Vorhabens sei der Grund für die Befassung durch den Gestaltungsbeirat. Außerdem mache die Lage direkt an der Umfahrung und einer Stadteinfahrt den Bau zu einer Angelegenheit mit öffentlichem Interesse. Das rechtfertige den Einsatz des Beirats zusätzlich.

"Damit ist aber noch nicht erklärt, mit welchen Argumenten seine Mitglieder den ersten Entwurf abgelehnt haben. Ich glaube, unser Zweigverein verdient angesichts seiner vielfältigen Aktivitäten, von der Stadtgemeinde unterstützt, zumindest aber umfassend aufgeklärt zu werden", beharrt Weber.

"Da muss er mit dem Gestaltungsbeirat sprechen", antwortet Hallbauer auf KURIER-Nachfrage. Der ortet interne Kommunikationsschwächen im ÖAMTC. "Bei der Sitzung war bestimmt ein ÖAMTC-Vertreter dabei."

KOMMENTAR: Nah und Fern Was sind da für Zeiten angebrochen, werden alteingesessene ÖAMTC-Mitglieder angesichts dieser Ereignisse seufzen: Wenn es nicht einmal mehr Vorteile bringt, einem ÖVP-nahen Verein anzugehören, dessen Obmann (Alfred Göbhart, Anm.d.Red.) sogar als Jahrzehnte lang treu dienender Mandatar für die Partei im Gemeinderat sitzt.

Andere werden es als Wohltat empfinden, wenn die Stadtverwaltung eine der Bürgermeisterpartei nahe stehende Organisation nicht bevorzugt, sondern genauso streng behandelt wie andere.

Man könnte direkt ein klares Konzept dahinter vermuten. Gäbe es nicht mehrere Beispiele dafür, dass die Verwaltung – mit oder ohne Gestaltungsbeirat – selbst in der Altstadt von Stein Bauten genehmigt, die vielen in den Augen weh tun. Obwohl der Bereich zum Weltkulturerbe gehört, während der Bauplatz des ÖAMTC außerhalb und in großer Distanz zu historischer Altbausubstanz liegt.