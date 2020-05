Kleinkind starb an Meningokokken-Infektion

Höchst tragische Szenen spielten sich Samstagfrüh um einen leblosen 15 Monate alten Buben im Landesklinkum Krems in Niederösterreich ab. Verzweifelte Eltern hatten gegen 2 Uhr Früh den dramatischen gesundheitlichen Verfall ihres scheinbar an einer Erkältung leidenden Sohnes erkannt. In den frühen Morgenstunden kamen sie mit dem bereits bewusstlosen Kleinen geschockt ins Spital. Die Familie wohnt in der Region Krems.

Die Ärzte stellten einen Herzkreislaufstillstand fest. „Es wurde sofort eine entsprechende Behandlung eingeleitet. Leider konnte nicht mehr geholfen werden“, schilderte der ärztliche Leiter des Klinikums Krems, Primar Heinz Jünger. Sofort bestand bei den Ärzten der Kinderabteilung der Verdacht, dass der Bub einer hoch ansteckenden Meningokokken-Infektion zum Opfer gefallen ist.

„Es dürfte sich um eine Meningokokken-Sepsis, eine extrem heimtückische Erkrankung handeln“, sagte Primar Jünger. Wegen der Ansteckungsgefahr wurden vom Team der Kinderabteilung des Spitals alle Familienangehörigen, die mit dem Kleinen zuletzt in Kontakt waren, gewarnt und vorsorglich mit einem Antibiotikum versorgt.