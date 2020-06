Krems: Kampf gegen Haft für Hundebiss

Die 46-jährige Kremserin die zu einer Haftstrafe verurteilt wurde weil ihr Hund "Rambo" ein Kind gebissen hat, will sich dagegen wehren: "Ich gehe in Berufung. Mir tut das leid, aber es kann nicht alles allein an mir hängen bleiben", sagt die Frau, die unerkannt bleiben will.

Wie berichtet, hat ein Gericht die Hundebesitzerin am Mittwoch zu sieben Monaten Haft verurteilt – nicht rechtskräftig. Ein Monat davon soll die Frau absitzen. Ihr Terrier hatte die damals eineinhalbjährige Tochter ihrer Freundin und Nachbarin, die zu Besuch war, in den Kopf gebissen. Die Verletzungen gelten zwar als leicht, doch sind Narben zurück geblieben, die nur operativ entfernt werden können. Deshalb wurde die Hundehalterin auch zur Zahlung von 4000 Euro Schmerzensgeld, sowie 1000 Euro wegen der Verunstaltung verurteilt. Grund für die strenge Strafe: Die Frau hatte trotz zweimaliger Aufforderung des Magistrats den geforderten Hundeführerschein nicht absolviert. Aus Geldmangel.