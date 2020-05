Bebauung bringt Anrainer auf Barrikaden

Probleme durch Verdichten der bestehenden Bebauung bringen Anrainer in Krems auf die Barrikaden. Sie fürchten den Verlust von Lebensqualität.

Aktuelles Beispiel ist ein Wohnbauprojekt in der Langenloiserstraße. Das entspreche zwar allen Vorschriften, doch eine Verschlechterung der Gesamtsituation scheint trotzdem nicht vermeidbar zu sein. Wolfgang Wendlehner, Sprecher der Bürgerinitiative „Am Steindl“ kritisiert: „Die letzten grünen Flecken werden mit immer größeren Gebäuden zubetoniert. Weil es keinen Bebauungsplan gibt, der die Größe beschränkt. Der würde allerdings die Gewinne der Bauspekulanten verringern.“

Eingekeilt zwischen Bergen und Donau sind Bauplatzressourcen in Krems knapp: „Wir sind angehalten, bestehendes Bauland zu nutzen“, erklärt Stadtrat Gottfried Haselbacher den Grund für das Schließen von Baulücken. „Wir sind in allem an die Gesetze gebunden. Erfüllt ein Bauwerber alle Bedingungen, können wir kein Gebäude verhindern“, ergänzt er.