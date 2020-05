Aufarbeitung eiszeitlicher Funde

Gearbeitet wird in der Gozzoburg in Krems. Ein Problem gibt es allerdings: Ungenaue Pläne und fehlende Unterlagen machen den heutigen Forschern das Leben schwer. „Leider ist die Ausgrabung ganz schlecht dokumentiert“, sagt Neugebauer.

Einer der Haupt-Ausgräber, der im Jahr 2000 verstorbene Friedrich Brandtner, hatte nach einem langen Auslandsaufenthalt ohne archäologische Betätigung hinter sich, als er in Österreich wieder wissenschaftlich zu arbeiten begann. Er wusste daher nichts von den damals neuesten Entwicklungen in der Grabungsdokumentation. Brandtner hinterließ rund 300 mit bis zu 80.000 Fundstücken gefüllte Schachteln. Der Inhalt gehört dem nö. Landesarchiv, das jetzt die Untersuchung in Auftrag gegeben hat.

Trotz aller Schwierigkeiten genießt es das Team, die beeindruckenden Stücke zu bearbeiten. Darunter durchbohrte Fuchszähne, Schneckenhäuser, Steinbohrer oder bearbeitete Elfenbeinstücke, die das Geschick der Hersteller widerspiegeln.

Die spektakulärsten Funde – darunter eine weltweit beachtete Knochenflöte – sind nicht mehr dabei; die liegen in Museen. Dafür aber zahlreiche durchbohrte Geweihstäbe, über deren Funktion man bis heute rätselt.