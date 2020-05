Krems: AHS- Direktoren mit Sorgen

Gleichzeitig optimistisch und besorgt blicken die Direktoren der fünf Kremser Gymnasien in die Zukunft. Einerseits rennen ihnen Schüler – so wie in der Vergangenheit – die Türen ein. Andererseits sorgen sie sich, dass ihnen zugunsten der neuen Mittelschule das Wasser abgegraben wird.

Hermine Rögner vom Gymnasium Kremszeile, Hans Frittum vom Mary-Ward-Privatgymnasium, Peter Nussbaumer vom Piaristengymnasium, Herbert Kefeder vom Gymnasium Ringstraße und Josef Kirchner vom Oberstufengymnasium Heinemannstraße sprechen sich dafür aus, die Stärken ihrer Schulen besser bekannt zu machen.

„Es ist eine Ironie des Schicksals, dass das Gymnasium in Frage gestellt wird, obwohl es jene Schulform ist, die bei den Eltern am meisten gewünscht wird“, meinte Kefeder.

Dabei muss er schon Klassen ins benachbarte Hauptschul-Zentrum auslagern. Auch seine Kollegen Kirchner und Frittum finden nur noch mit Mühe ausreichend Platz für ihre Schüler.

Der Grund? „Eine unserer Stärken ist die naturwissenschaftliche Ausbildung. Solche Absolventen werden dringend gesucht“, betont Rögner.

Fachausbildung

„Wir erreichen, dass unsere Abgänger sich eine begründete Meinung bilden können“, sagt Kefeder. „Man darf nicht vergessen, dass unsere Lehrer in ihren Fächern top ausgebildet sind“, betont Nussbaumer. In den Pflichtschulen müssten Lehrer oft fächerfremd unterrichten. Das wirke sich aus, sind die Direktoren einig.

Kefeder kritisiert an der aktuellen Bildungspolitik: „Alles muss einen Zweck haben, dabei ist Persönlichkeitsbildung wichtig.“

Frittum ortet auch eine Ungleichbehandlung der Systeme: „Die neue Mittelschule bekommt in den Hauptfächern zwei Lehrer pro Klasse, da kann man kleine Gruppen bilden. Solche Ressourcen haben wir nicht zur Verfügung. Aber unsere Absolventen werden in Firmen als flexibler erlebt, wenn man sie mit anderen vergleicht, die eine Fachausbildung bekommen haben.“