Krebsheiler unter Verdacht

Das erklärt der "Humanenergetiker" auf seiner Homepage. Dass die versprochene Wirkung offensichtlich anzuzweifeln ist, zeigt ein Schreiben eines Onkologen eines Wiener Krankenhauses, das dem KURIER zugespielt wurde.

Dort wurde im Juli 2013 ein Patient mit "weit fortgeschrittenem Dickdarmkrebs" eingeliefert. In Leber und Lunge des Patienten hatten sich zu dem Zeitpunkt bereits Metastasen gebildet. Wenige Tage später starb der Mann im Krankenhaus. Davor habe der Patient die "Zelltherapie" in dem Institut im Wiener Umland in Anspruch genommen. Täglich sei er mit der Limousine vom Hotel ins Institut gebracht worden. Weil er den Behandlungsmethoden dort vertraute, habe er keine ärztliche Betreuung in Anspruch genommen. 10.000 Euro soll der Patient gezahlt haben.