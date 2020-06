Kreative Köpfe

Haben Sie schon einen Hund mit Rollstuhl gesehen? Was für die meisten Menschen eine Kuriosität ist, ist für Miriam Mader Alltag. Die 31-Jährige erzeugt unter dem Namen "Tierschuh" in ihrer Werkstatt in Leobendorf Rollstühle, Prothesen und Orthesen für Tiere. Aufträge übernimmt sie nur, wenn es für das Tier auch zumutbar ist. "Die Vorderbeine sollten noch funktionieren, damit ein Rollstuhl hilft", erklärt die Expertin. Der Großteil ihrer Arbeit besteht aus Tüfteln und Probieren. „Für Tiere gibt es nicht die passenden Teile. Die muss ich alle erst selbst konstruieren." Denn Mader ist in Österreich die einzige derartige Produzentin. Alle Produkte der gelernten Orthopädiemechanikerin sind handgefertigte Maßarbeit. Die Konstruktionen müssen gut sitzen. Nur so werden den Vierbeinern Amputationen und Folgeverletzungen erspart.

Trotz der langen Arbeitszeit – der Bau eines Rollstuhles dauert etwa 24 Arbeitsstunden – bietet Mader sie zwischen 450 und 650 Euro an. "Das ist eigentlich zu günstig, aber ich möchte damit auch helfen. Es soll leistbar bleiben."