Krankenstand nach Rehab: Patient klagt

Es ist nicht der erste derartige Fall. Auch mit einem weiteren Ex-Patienten des Sanatoriums gibt es einen Rechtsstreit vor Gericht. Und der juristische Streit mit Betriebsrätin Gabriele Grohall zieht sich bereits seit Monaten hin.

Durak wirft dem Waldsanatorium Fahrlässigkeit vor. "In einer Gruppentherapie sind alle möglichen Patienten zusammengemischt worden. Dann mussten wir auf einem Ball hüpfen", erinnert er sich. Und das sei dann auch der Auslöser für seinen schweren Bandscheiben-Vorfall gewesen, ist er überzeugt. Erst nach einigen Tagen wurde er trotz massiver Beschwerden schließlich in ein Krankenhaus gebracht.

An den Folgen leidet er noch immer. "Ich habe noch immer Therapien und noch immer Schmerzen. Ein Wirbel hat sich verschoben, ich werde noch einmal operiert werden müssen." Das Vertrauen in die Ärzte habe er aber verloren, sagt er. In einem Gutachten wird bestätigt:

"Biomechanisch ist es aufgrund der massiven Druckerhöhung bei sitzenden, stoßartigen Belastungen möglich, einen Bandscheibenvorfall zu provozieren, insbesondere bei bereits vorgeschädigter Bandscheibe."