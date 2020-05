Kraftwerks-Express ist gestartet

Noch vor den Semesterferien wird die EVN–Naturtkraft bei den Behörden um Baugenehmigung für ein neues Kraftwerk in der Ybbs ansuchen. Die Vorstellung des Projekts „Hohe Brücke“ im Sicherheitszentrum St. Georgen löste Donnerstag Abend heftige Diskussionen und Emotionen aus.

Fast hätte das Motto des Abends „ Hainburg lässt grüßen“ heißen können. Natürlich lassen die Dimensionen der Kraftwerkspläne in der Ybbs und verhinderte Pläne in der Hainburger Au keine Vergleiche zu. Die beiden Blöcke „Öko-Fundamentalisten “ und Technikgläubige prallten in St. Georgen aufeinander wie eh und je.