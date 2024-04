Wahlkampfhelfer Feuerwehr? Schlammschlacht in Vösendorf geht weiter

Im Bereich des großvolumigen Wohnbaus wurden Darlehen für neue Objekte in der Höhe von über 195 Mio. Euro bewilligt. Mehrere Millionen fließen auch in nicht rückzahlbare Zuschüsse. „In Zeiten steigender Wohnbaukosten wollen wir damit den Wohnbaum weiter sichern und damit auch die heimische Wirtschaft unterstützen“, betonte Teschl-Hofmeister.

Zustimmung gab es dafür auch von den roten Regierungsmitgliedern, Hergovich und Ulrike Königsberger-Ludwig. Hergovich gab allerdings zu bedenken, dass die Anfangsmieten mit 13 Euro pro Quadratmeter zu hoch seien. „Wohnen muss für die breite Mitte wieder leistbarer werden.“

Anwaltsrechnung "korrigiert"

Als Schlammschlacht bezeichnen manche den Wahlkampf in Vösendorf. Zur Erinnerung: Am 5. Mai findet die vorgezogene Wahl statt, Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) will sein Amt verteidigen, obwohl schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden. Die Ermittlungen gegen Koza wegen Untreue, Verhetzung und Amtsmissbrauchs sind allerdings bereits eingestellt worden. In Bezug auf den Vorwurf der Urkundenfälschung gab es eine Diversion.

Der Ortschef soll im Zuge eines Rechtsstreits nach einem Tweet entstandene Kosten von der Gemeinde refundiert bekommen und eine Anwaltsrechnung selbst „korrigiert“ haben. Der Betrag von 1.129,32 Euro soll als Beratungskosten für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos ausgewiesen worden sein. Koza hat die Summe zurücküberwiesen.