Kosten für Turnhalle sind explodiert

So etwas habe ich in vielen Jahren als Bauunternehmer noch nicht erlebt. Das ist nur Unvermögen“, sagt Johann Pipek. Der Fraktionsführer der „Liste 2000“ übt am Bau des neuen Turnsaales der Vösendorfer Volksschule heftige Kritik. In einem Jahr sollen sich die Kosten verdoppelt haben. Pipek überlegt sogar eine Klage wegen Amtsmissbrauch.

„Im März 2011 war noch von rund 1,5 Millionen Euro die Rede. Bei der Budgetsitzung im Dezember waren es 1,75 Millionen. Da hat noch alles gepasst. Aber als dann bei der Anbotseröffnung alleine für den Baumeister 860.000 Euro heraus gekommen sind, habe ich mir gedacht, wie sich das ausgehen soll. Irgendwas ist da schief gelaufen“, sagt Pipek. „Wir sind derzeit sicher bei 3,1 Millionen Euro. Ein jüngst in der Umgebung gebauter Turnsaal hat 2,3 Millionen gekostet, hat aber rund die doppelte Nutzfläche. Keiner kann das erklären“, sagt er.

Nun hat Pipek die örtliche Bauaufsicht übernommen. Aber bei dieser Vergabe soll es laut Pipek zu Ungereimtheiten gekommen sein: „Ich überlege eine Anzeige wegen Amtsmissbrauch.“ Inzwischen hat er Vorschläge zur Kostenreduktion gemacht.