Konzentration aufs Geschmackliche

Das Konzept der Green-Bag Getränke GmbH in Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, hat überzeugt: beim riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2020 in der Kategorie „Geniale Start-ups“ wurde es als beste Einreichung ausgezeichnet. Auch das Interesse bei den Händlern ist groß, wenngleich die Markteinführung mit dem Start der Corona-Krise zusammenfiel. „Das hat uns zwar eingebremst, aber nicht ausgebremst“, sagt Giczy.

Derzeit sind drei Sorten, Apfel, Orange und Multifrucht, im Sortiment, das laufend erweitert werden soll. Zu finden sind die ebenso köstlichen wie platzsparenden Getränke im eigenen Online-Shop sowie in den Regalen vieler Supermärkte. „In Anbetracht der Umstände sind wir zufrieden. Der Export ist zwar nahezu eingeschlafen, aber das kann dann schnell gehen“, sagt Giczy.

Info: green-bag.at