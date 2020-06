Konflikt um Ruderclub eskaliert: Polizeieinsatz

Vereinsmitglieder rotteten sich zusammen, die Polizei rückte mit Blaulicht an: Ein Konflikt um das am 10. November – auf Antrag eines Gläubigers – zwangsversteigerte Vereinshaus des Clubs "Wassersport Union Wachau" ( WSW) in Dürnstein in der Wachau ist Donnerstagabend eskaliert.

Als Vereinsmitglieder im Gebäude Taschenlampenlicht bemerkten, ließ ein Anruf von WSW-Rechtsanwalt Christian Hirtzberger Polizisten mit Blaulicht anrücken. "Clubmitglieder haben noch persönliche Gegenstände im Gebäude. Weil zunächst unklar war, wer da drin ist und die sich einsperrten, hatten wir Angst, dass etwas Unrechtmäßiges passiert. Als die Polizei kam, verließ einer mit einer Eisensäge das Gebäude", sagt Hirtzberger.