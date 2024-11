NÖ: Offizier mit Ausbildung in England leitet Ostarrichikaserne

Ritual und Zeremonie sind in der Ostarrichikaserne Amstetten wohlbekannt. Weil hier die Kommandostelle des Jägerbataillons 12 als Ausbildungsplatz für Offiziere des Generalstabs fixiert ist, kommt es auch regelmäßig zum Kommandanten-Wechsel und damit auch zu feierlichen Angelobungen. Am Freitagvormittag übergab nun der Kommandant der 7. Jägerbrigade, Brigadier Horst Hofer , die Bataillonsfahne an den Oberstleutnant des Generalstabs Christoph Göd .

Im Beisein zahlreicher Prominenz hieß Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den neuen Kommandanten willkommen. "Die derzeitige Sicherheitslage in Europa hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns auf die militärische Landesverteidigung konzentrieren. Das Jägerbataillon 12 ist hierfür ein wichtiger Mosaikstein unserer Streitkräfte. Deshalb freut es mich besonders, dass Oberstleutnant Göd, ein erfahrener Offizier, welcher sich im In- sowie im Ausland bewiesen hat, das Jägerbataillon 12 übernimmt und seine Expertise einbringt. Besonderen Dank gilt auch Oberstleutnant Ritter, welcher das Jägerbataillon 12 gemäß dem Motto ,Mission Vorwärts’ stetig weiterentwickelte und nun seine Expertise in seine zukünftigen Aufgaben einbringen wird“, sagte die Ministerin.

Der 1984 in Baden geborene Christoph Göd war acht Jahre lang als Offizier des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 3 tätig. Von 2016 bis 2019 absolvierte er den 21. Generalstabslehrgang an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Im Anschluss daran versah er seinen Dienst an der Landesverteidigungsakademie und im Verteidigungsministerium. 2022 bis 2023 absolvierte Göd den Advanced Command and Staff Course an der UK Defence Academy in Großbritannien.

Jägerbataillon 12

Das Amstettner Jägerbataillon 12 ist als infanteristischer Kampfverband Teil der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf. Als „leichte“ Brigade ist sie auf die Landesverteidigung im Rahmen der Schutzoperationen spezialisiert. Die Einsatzgruppe ist für den Kampf gegen irreguläre Gegner im urbanen Raum ausgelegt und arbeitet auch eng mit den Luftstreitkräften zusammen.