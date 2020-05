Könige starten zum Marathon der Nächstenhilfe

Die Sternsinger der Katholischen Jungschar werden derzeit in Amstetten, wo es kurz vor Weihnachten in drei Kirchen Brandanschläge gab, besonders freundlich empfangen. Die Hilfsaktion der Kinder und Jugendlichen ist seit dem 27. Dezember voll im Gang. In Niederösterreich sind heuer 22.500 Sternsinger unterwegs, allein in der Diözese St. Pölten (Most- und Waldviertel) sind es 12.500 mit rund 3000 Begleitern.

Das Spendengeld, das Caspar, Melchior und Balthasar, die im Amstettener Ortsteil Eisenreichdornach gar mit der Pferdekutsche von Haus zu Haus ziehen, sammeln wird heuer hauptsächlich Hilfsprojekten in Äthiopien zufließen. Aber auch Bedürftige in anderen Regionen der Dritten Welt sollen vom „Marathon der Nächstenliebe“ profitieren.

Insgesamt sind es rund 500 Projekte in 20 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika, die von der österreichweiten Sammelaktion unterstützt werden. Rund 85.000 Sternsinger sind bundesweit unterwegs, sie legen bis zum Dreikönigstag um die 420.000 Kilometer zurück.