Kochen am Kanal

Kochen und genießen, und das auch noch unter freiem Himmel. Das ist diesen Sommer auf der Summerstage am Donaukanal möglich. Denn bis 3. September sind die Wiener Volkshochschulen hier vor Ort und bieten Kochworkshops an. In sommerlichen Ambiente kann man sich unter professioneller Anleitung durch die Welt kochen. Gehen Sie mit dem Kochlöffel auf Reisen und werfen Sie einen Blick in die Kochtöpfe Indiens, Persiens oder Vietnams. Sushi gibt es genauso im Angebot wie die leichte Sommerküche oder gesunde Snacks und Cucina Italiana. Die Workshops lassen jedes Genießerherz höher schlagen und finden sowohl für Erwachsene als auch für Kinder statt. Für nähere Informationen folgen Sie dem nachstehenden Link.