Knalleffekt im Ybbstal: Voestalpine verkauft Böhler Profile

Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine sorgt mit dem Verkauf seines hochprofitablen Ybbstaler Tochterunternehmens " voestalpine BÖHLER Profil “ an den US-Technokonzern Kadant Inc . für einen Knalleffekt im Ybbstal.

Der Verkauf erfolge aus strategischen Gründen und entspreche der konsequenten Portfoliobereinigung der High Performance Metals Division, teilte der Konzern in einer Aussendung mit.

Voestalpine BÖHLER Profil liefert von Bruckbach in der Gemeinde Sonntagberg-Rosenau im Bezirk Amstetten aus Spezialprofile in unterschiedliche Industriefelder und ist darüber hinaus einer der führenden Produzenten von Profilen für Industriemesser. Das Unternehmen beschäftigte im Geschäftsjahr 2024/25 rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Umsatz von 51,5 Mio. Euro erwirtschafteten.

Investitionen

In den letzten 15 Jahren wurden insgesamt 23 Millionen Euro in den Standort Bruckbach investiert. Unter anderem fand der Ausbau der Automatisierung und Digitalisierung der Profilfertigung statt.

Kandat Inc. ist ein weltweit tätiger Anbieter hoch entwickelter Technologien und technischer Systeme, die "Sustainable Industrial Processing“ vorantreiben, heißt es in der Mitteilung der voestalpine. Alle Mitarbeitenden der voestalpine BÖHLER Profil werden weiterhin für das Unternehmen tätig sein.

Der Vertrag wurde am heutigen Donnerstag unterzeichnet. Der Verkauf muss von den zuständigen Behörden noch genehmigt werden. Die Transaktion soll voraussichtlich bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 abgeschlossen sein. Ein Verkaufspreis wurde nicht mitgeteilt.