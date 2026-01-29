Knalleffekt im Ybbstal: Voestalpine verkauft Böhler Profile
Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine sorgt mit dem Verkauf seines hochprofitablen Ybbstaler Tochterunternehmens "voestalpine BÖHLER Profil“ an den US-Technokonzern Kadant Inc. für einen Knalleffekt im Ybbstal.
Der Verkauf erfolge aus strategischen Gründen und entspreche der konsequenten Portfoliobereinigung der High Performance Metals Division, teilte der Konzern in einer Aussendung mit.
Voestalpine BÖHLER Profil liefert von Bruckbach in der Gemeinde Sonntagberg-Rosenau im Bezirk Amstetten aus Spezialprofile in unterschiedliche Industriefelder und ist darüber hinaus einer der führenden Produzenten von Profilen für Industriemesser. Das Unternehmen beschäftigte im Geschäftsjahr 2024/25 rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Umsatz von 51,5 Mio. Euro erwirtschafteten.
Investitionen
In den letzten 15 Jahren wurden insgesamt 23 Millionen Euro in den Standort Bruckbach investiert. Unter anderem fand der Ausbau der Automatisierung und Digitalisierung der Profilfertigung statt.
Kandat Inc. ist ein weltweit tätiger Anbieter hoch entwickelter Technologien und technischer Systeme, die "Sustainable Industrial Processing“ vorantreiben, heißt es in der Mitteilung der voestalpine. Alle Mitarbeitenden der voestalpine BÖHLER Profil werden weiterhin für das Unternehmen tätig sein.
Der Vertrag wurde am heutigen Donnerstag unterzeichnet. Der Verkauf muss von den zuständigen Behörden noch genehmigt werden. Die Transaktion soll voraussichtlich bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 abgeschlossen sein. Ein Verkaufspreis wurde nicht mitgeteilt.
"Im Rahmen der Neuorganisation der High Performance Metals Division wurde sichtbar, dass die voestalpine BÖHLER Profil aufgrund ihrer Struktur, Vertriebskanäle und Prozesse nicht mehr länger ein strategisches Kerngeschäft des voestalpine-Konzerns darstellt", erklärte Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG, zum Verkauf.
Kadant Inc. hätte bereits mehrfach Interesse am Unternehmen gezeig. "Für uns war es auch ein wichtiges Signal, dass der neue Eigentümer von der Expertise der Mitarbeiter:innen sowie von den Fertigungstechnologien und -kapazitäten beeindruckt ist“, so Eibensteiner weiter.
BÖHLER Profil sei profitabel und habe solide Ergebnisse erwirtschaftet und Kadant Inc. übernehme ein gut positioniertes Unternehmen und habe ein großes Interesse signalisiert, das Unternehmen und sein Portfolio weiterzuentwickeln, sagte voestalpine-Vorstandsmitglied Reinhard Nöbauer, der Leiter der High Performance Metals Division.
"Portfoliobereinigung abgeschlossen"
Mit der Veräußerung der Buderus Edelstahl in Wetzlar, Standortkonsolidierungen außerhalb Österreichs, der Kapazitätsanpassungen der voestalpine BÖHLER Bleche in Mürzzuschlag und dem Verkauf der voestalpine BÖHLER Profil sei die Portfoliobereinigung innerhalb der High Performance Metals Division im Wesentlichen abgeschlossen, so Nöbauer.
Kommentare