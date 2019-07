Neue Produktionsstraße für Industriemesser eröffnet

Der Stahlkonzern voestalpine hat sein Tochterunternehmen „Böhler Profil“ mit einem zusätzlichen Standbein abgesichert. In Bruckbach in der Gemeinde Sonntagberg im Bezirk Amstetten wurde Donnerstag eine neue Produktionshalle für Industriemesser eröffnet. In den Ausbau der Fertigung wurden fünf Millionen Euro investiert.

Die 2.000 Quadratmeter große Halle der voestalpine Böhler Profil sei „eine wichtige Absicherung“ der 140 Arbeitsplätze am Standort, sagte Franz Rotter, Vorstandsmitglied der voestalpine AG und Leiter der High Performance Metals Division.

Die voestalpine Böhler Profil, eine Tochter der High Performance Metals Division des voestalpine-Konzerns, liefert von Bruckbach aus rund 5.000 verschiedene Spezialstahlprofile an die internationale Luftfahrt-, Maschinenbau-, Energie- oder Automobilindustrie. Zudem hat sich das Unternehmen auf die Produktion von Industriemessern, vorwiegend zur Herstellung von Grobspanplatten - dem Nummer-eins-Baumaterial in Nordamerika -, spezialisiert. Das Investment trage dem Wachstum in diesem Bereich Rechnung, die Kapazität in diesem Produktsegment wird verdoppelt.