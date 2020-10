Klosterneuburg: Begrenzungen im Bau zeigen Wirkung

Ein Wohnbauprojekt in der Beindelgasse in Klosterneuburg musste in seiner geplanten Form abgeblasen werden. Der Grund sind neue Bebauungsbestimmungen. Vom Bauträger selbst gab es keine Auskunft zu Hintergründen über das geplatzte Projekt. Dass es teilweise auch um die neuen Bestimmungen ging, bestätigte Klosterneuburgs Baudirektor Peter Neubauer. Da einige Fristen laut ihm wohl ausgelaufen waren, hätte das Bauprojekt neu bewilligt werden müssen.