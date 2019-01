Klingendes Kulturerbe für das südliche Niederösterreich

In Würflach etwa unterstützte man damit in den vergangenen Jahren die Feuerwehr, die Kirche oder Menschen in Not. In den Tagen darauf wird ein Lichtmessmahl ausgerichtet.

Probleme des Erhalts

Doch woher kommt der Brauchtum? „Maria Lichtmess ist das Fest sechs Wochen nach Christi Geburt“, erklärt Kornfeld, dessen Diplomarbeit über das Lichtmesssingen handelt. „Gleichzeitig war Maria Lichtmess früher eine Art Neuanfang: Der Jahreslohn wurde ausbezahlt, die Bauern durften ihren Arbeitsplatz wechseln, man bedankte sich und zog weiter zum nächsten“, erläutert der 38-Jährige .