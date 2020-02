Klimaschutz und Bahn-Verkürzung

Stadtchef Krammer hält konsequent an den Abmachungen mit dem Citybahn-Betreiber NÖVOG fest. Er wird nicht müde, die Verkürzung der Strecke als Fortschritt für das städtische Verkehrsgefüge zu beschreiben. So auch in einem offenen Brief, der als Antwort an eine Hundertschaft gedacht war, die persönlich schriftlich im Rathaus um einen dreijährigen Aufschub der Bahnverkürzung ansuchte.