Klimademos zeigten Wirkung: Stadtregierung beschloss CO2-Neutralität

Waidhofen/Ybbs. „Gerade in den vergangenen Monaten haben wir gesehen, wie wertvoll die Natur für unsere Lebensqualität in unserer Stadt ist.“ Nach dem Stillstand wegen der Corona-Pandemie haben sich Waidhofens Stadtchef Werner Krammer (ÖVP) und der Gemeinderat am Montag wieder intensiv mit der Klimathematik beschäftigt. Das Ziel, Waidhofen zur CO2-neutralen Stadt zu machen, wurde dabei einstimmig beschlossen und mit einem gemeinsamen Manifest dokumentiert.

Im Vorjahr zeigten monatliche Klima-Demonstrationen, die es so in keiner niederösterreichischen Stadt gab, dass der Bevölkerung das Thema ein besonderes Anliegen ist. 307 Bürger haben das Klimavolksbegehren unterschrieben. Am Abend des letzten Eintragungstages wurde dann der Beschluss für eine „klimaaktive Standortentwicklung“ gefasst. Die vorjährigen Klimastreiks könnten auch deshalb bei den Parteien auf besonderes Gehör gestoßen sein, weil in Waidhofen Anfang 2022 Gemeinderatswahlen anstehen.